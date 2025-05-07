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Росія втрачає доходи від нафти і газу: на скільки вже відбулося скорочення

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія втрачає доходи від нафти і газу: на скільки вже відбулося скорочення
За даними Reuters, середня ціна на російську нафту в рублях в останні місяці продовжувала знижуватися
колаж: glavcom.ua

Очікуваний обсяг недоотриманих доходів федерального бюджету від продажу нафти та газу в травні становитиме 12,3 млрд рублів

Доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року. Це випливає з інформації російського Мінфіну, на яку посилається Reuters, передає «Главком».

Минулого місяця російська казна отримала 1,09 трлн рублів ($13,49 млрд) нафтогазових надходжень. Це нижче від показника 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи вище за показник 1,08 трлн рублів у березні.

За підсумками чотирьох місяців нафтогазові доходи виявилися на 10,3% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 3,73 трлн рублів проти 4,16 трлн рублів у січні-квітні 2024 року.

Очікуваний обсяг недоотриманих доходів федерального бюджету від продажу нафти та газу в травні становитиме 12,3 млрд рублів. Тобто йдеться про готовність до їх падіння нижче за базовий рівень.

Зменшення податкових надходжень спричинене падінням рублевої вартості російської нафти останніми місяцями внаслідок одночасного зниження нафтових котирувань і зміцнення рубля.

За даними Reuters, середня ціна на російську нафту в рублях в останні місяці продовжувала знижуватися: з 5079 рублів за барель у березні до 4562 рублів у квітні. Це на 32% нижче за орієнтир, закладений у закон про бюджет-2025, і майже на 14% менше від нових оцінок мінфіну РФ на цей рік. 

Спочатку мінфін закладав до бюджету на цей рік 10,94 трлн рублів нафтогазових доходів. Минулого місяця він знизив очікувані надходження до 8,32 трлн рублів.

Зрештою бюджетний дефіцит у 2025 році зросте більш ніж утричі – до 3,79 трлн рублів, або 1,7% ВВП, досягнувши рівня минулого року, проти закладених у законі 1,17 трлн рублів, або 0,5% ВВП. 

Нагадаємо, у понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,04 за барель, або на 3,33%, до $59,25 за барель, тоді як американська нафта марки WTI знизилася на $2,10, або на 3,60%, до $56,19 за барель.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася прискорити зростання видобутку нафти, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на день. Збільшення видобутку у червні призведе до загального сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. барелів на добу, що становить 44% скорочення від 2,2 млн барелів на добу, узгоджених з 2022 року.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія повідомила союзникам, що не бажає підтримувати ринок нафти подальшими скороченнями постачання і може витримати тривалий період низьких цін. Ер-Ріяд був обурений тим, що Казахстан та Ірак видобували більше за цільові показники, встановлені групою ОПЕК+ для підтримки балансу попиту та пропозиції на ринках нафти.

Скорочення постачань підтримали ціни, що, своєю чергою, збільшило доходи від експорту, від яких залежать багато виробників нафти. Протягом останніх місяців Саудівська Аравія закликала країни ОПЕК+ дотримуватися встановлених цілей та компенсувати надлишок пропозиції.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Російська Федерація перебуває на порозі економічної кризи.

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Теги: нафта газ росія рублі

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