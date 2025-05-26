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Глава аграрної асоціації назвав традиційний продовольчий товар, який Україна змушена імпортувати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Глава аграрної асоціації назвав традиційний продовольчий товар, який Україна змушена імпортувати
Коваль: Житнього борошна в Україні свого вже немає, ми його імпортуємо
фото: depositphotos

«Житнього борошна в Україні свого вже немає, ми його імпортуємо»

В Україні більше не залишилося власного житнього борошна – наразі його повністю імпортують. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

«Житнього борошна в Україні свого вже немає, ми його імпортуємо. А оскільки не можемо імпортувати з Білорусі та Росії, а в поляків зайвого немає, то чорний хліб та пшенично-житній хліб найближчим часом трохи підскочать в ціні. Тож очікуємо здорожчання ягід, овочів та хліба», – зауважив експерт.

Водночас Павло Коваль наголосив, що зростання цін не буде фантастичним, адже виробники змушені зважати на обмежену купівельну спроможність населення.

«Можна прогнозувати підвищення цін в середньому на 10-15% порівняно з минулим роком, але на окремі товари – такі як ягоди та кісточкові плоди – воно може бути й більшим», – додав гендиректор «Української аграрної конфедерації».

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль розповів, що ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що протягом 2025 року щомісяця ціни на хліб можуть зростати у межах 1,5-2%, а за рік в цілому він може здорожчати на понад 20%. За його словами, найбільше до зростання вартості продуктів в цілому призвела інфляція, яка перевищила 12%.

До слова, українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

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Теги: імпорт хліб

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