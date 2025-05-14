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Для чого проводяться щорічні гідравлічні випробування: роз’яснення «Київтеплоенерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Для чого проводяться щорічні гідравлічні випробування: роз’яснення «Київтеплоенерго»
Потужний «фонтан» і веселка на місці аварії на Печерську
фото: Ірина Мещерякова/Вечірній Київ

Гідравлічні випробування є контрольованим плановим процесом.

У Києві тривають щорічні гідравлічні випробування тепломереж, під час яких фахівці «Київтеплоенерго» вже виявили та усунули майже 400 пошкоджень, включно з півсотнею на магістральних трубопроводах. У комунальному підприємстві пояснюють, що ці планові заходи з підвищенням тиску допомагають виявити слабкі місця та запобігти масштабним аваріям взимку, хоча іноді й супроводжуються витоками води на поверхню. Про це повідомили в комунальному підприємстві, інформує «Главком». 

Зокрема, так звані «фонтани», які привернули увагу медіа та соціальних мереж, можна було спостерігати на вул. Архітектора Вербицького, поблизу станцій метро «Звіринецька» та «Мінська». 

Комунальне підприємство наголошує, що значна частина теплових мереж Києва прокладена ще в 1970-80-х роках, тому для безпечної роботи цих трубопроводів в осінньо-зимовий період необхідна їх регулярна профілактика.

Під час гідравлічних випробувань тиск у трубопроводах підвищують на 25% понад звичайний робочий рівень. Через це, в разі пошкодження на ділянках із великим діаметром труб, можливі витоки значних обсягів води.

У «Київтеплоенерго» пояснили, що гідравлічні випробування є контрольованим плановим процесом. Температура теплоносія знижується до безпечного рівня (нижче 40°C). У зоні проведення випробувань чергують фахівці комунального підприємства, а параметри контролює оперативний персонал.

У разі виявлення пошкодження тиск у трубопроводі знижують, місце витоку локалізують та огороджують, а пошкоджену ділянку відключають. Після ремонту тепломережу повторно випробовують.

Як зазначають у «Київтеплоенерго», без гідравлічних випробувань пошкодження могли б виникнути в найскладніший момент – під час морозів. Адже в опалювальний сезон несподіване пошкодження може призвести до вимушеного відключення сотень житлових будинків. Тим часом гідравлічні випробування дають змогу суттєво зменшити відключення взимку, коли проводити ремонт значно складніше.

За словами комунальників, в опалювальному сезоні 2024–2025 рр. завдяки профілактиці не було значного збільшення пошкоджень, і вдалося уникнути великих проривів (крім одного випадку).

«Проведення щорічних гідравлічних випробувань є обов’язковою умовою підготовки теплоенергетичного комплексу до опалювального сезону, передбаченою Правилами підготовки теплових господарств до осінньо-зимового періоду від 10.12.2008 № 620/378», – додали у «Київтеплоенерго». 

Нагадаємо, 15 квітня поблизу станції метро «Звіринецька» в Печерському районі столиці сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія. 

До слова, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.  

Теги: опалювальний сезон ремонт Київтеплоенерго відключення Київ

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