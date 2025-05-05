Китайські компанії вигадали варіант, як обійти високі мита і відправляти товари до США

Financial Times стверджує, що китайські експортери «відмивають» продукцію в третіх країнах, щоб уникнути тарифів США

Компанії з Китаю відправляють свої товари до США через треті країни, щоб обійти введені американським президентом Дональдом Трампом високі ввізні мита. Про це повідомляє газета Financial Times, пише «Главком».

Наголошується, що реклама в китайських соціальних мережах пропонує експортерам послугу з постачання товарів до таких країн, як Малайзія, де їм буде надано новий сертифікат походження, після чого товар вирушить на американську територію.

При цьому торгове законодавство США свідчить, що у разі відправки товарів через треті країни для отримання нового сертифікату походження вони повинні «бути схильні» до «значної трансформації». Йдеться про переробку чи додаткове виробництво, йдеться у статті.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив нову систему мит на імпорт для 185 країн. Базова ставка склала 10% на всі імпортовані товари, а для окремих країн вона виявилася значно вищою – 34% для Китаю, 46% для В'єтнаму та 20% для Євросоюзу. У відповідь Китай також ввів 34% мита на американські товари. Лідери країн по всьому світу засудили рішення Трампа, пригрозивши заходами у відповідь. Пекін у відповідь почав підвищувати антиамериканське мито. У результаті США підвищили тарифи проти Китаю до 145%, а Китай довів мита проти Штатів до 125%.

До слова, американські мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, стали справжнім подарунком для голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. На думку видання, такі заходи послабили світовий рівень довіри до Сполучених Штатів як економічного лідера, дозволивши Китаю уявити себе надійнішим і привабливішим ринком для союзників Америки.

Раніше популярний китайський маркетплейс Temu оголосив про припинення прямих поставок товарів з Китаю до Сполучених Штатів через запроваджені мита президента США Дональда Трампа.