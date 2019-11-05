У Шотландії поліція шукатиме зниклих людей спецдронами



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Офіційний запуск дронів розпочнеться з 5 листопада

Система RPAS використовує можливість розпізнавання обличчя, новітні камери та нейрокомп’ютерні мережі

Поліція Шотландії представила нову систему дронів (RPAS), що допоможе розшукувати зниклих людей навіть на висоті до 150 метрів.

Про це повідомляє BBC.

«Поліція Шотландії представила нову систему дронів, що допоможе розшукувати зниклих осіб або людей у біді», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, система RPAS використовує можливість розпізнавання обличчя, новітні камери та нейрокомп’ютерні мережі.

Таким чином людину можна побачити на відстані до 150 метрів.

Зазначається, що камери на дронах також матимуть спеціальні термосенсори.

Офіційний запуск дронів розпочнеться у вівторок.

Як повідомлялося, міністр МВС США Девід Бернгардт заборонив дронам його відомства здійснювати польоти через побоювання китайського шпигунства.