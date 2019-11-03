  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель

    • Розсилка
    Запуск&nbsp;українсько-американської ракети-носія &laquo;Антарес&raquo; - Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Запуск українсько-американської ракети-носія «Антарес»

    Ракета-носій «Антарес» доставить на Міжнародну космічну станцію 3 750 кілограмів корисного вантажу

    У суботу, 2 листопада, українсько-американська ракета-носій «Антарес» успішно вивела на орбіту вантажний корабель «Сігнус», який доставить на Міжнародну космічну станцію 3 750 кілограмів корисного вантажу, зокрема експериментальну духовку.

    Про це повідомляє Конструкторське бюро «Південне», яке розробило основну конструкцію першого ступеню ракети.

    Пуск ракети здійснили з Центру космічних польотів на острові Воллопс, штат Вірджинія. Стикування з МКС заплановане на 4 листопада.

    «Сігнус» на замовлення NASA має доставити на станцію провізію та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.

    Так, магнітний альфа-спектрометр AMS-02, обладнання для якого доставить корабель, встановлений на зовнішній стороні МКС і призначений для пошуку ознак темної, незвичайної матерії та антиматерії.

    Також «Сігнус» доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G, в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

    Також на МКС заплановано тестування пристрою для переробки пластику на нитку (філамент) для 3D-друку. Цю нитку можна буде використовувати на пристрої Made in Space Manufacturing Device — 3D-принтері Refabricator, який працює в орбітальній лабораторії МКС з 2016 року.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель
    Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель

    Крім цього, доставлене обладнання дозволить провести випробування «спеціального жилета» AstroRad, призначеного для захисту космонавтів від радіації.

    «Проект «Антарес» є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проектах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємось бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання та отримати новий досвід!», — заявили у КБ «Південне».

    До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить приватним компаніям вести космічну діяльність.

    США технології космос NASA Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ