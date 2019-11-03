Українсько-американська ракета вивела на орбіту космічний корабель



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Запуск українсько-американської ракети-носія «Антарес»

Ракета-носій «Антарес» доставить на Міжнародну космічну станцію 3 750 кілограмів корисного вантажу

У суботу, 2 листопада, українсько-американська ракета-носій «Антарес» успішно вивела на орбіту вантажний корабель «Сігнус», який доставить на Міжнародну космічну станцію 3 750 кілограмів корисного вантажу, зокрема експериментальну духовку.

Про це повідомляє Конструкторське бюро «Південне», яке розробило основну конструкцію першого ступеню ракети.

Пуск ракети здійснили з Центру космічних польотів на острові Воллопс, штат Вірджинія. Стикування з МКС заплановане на 4 листопада.

«Сігнус» на замовлення NASA має доставити на станцію провізію та речі для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, обладнання для магнітного альфа-спектрометра, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, комп'ютери та комплектуючі.

Так, магнітний альфа-спектрометр AMS-02, обладнання для якого доставить корабель, встановлений на зовнішній стороні МКС і призначений для пошуку ознак темної, незвичайної матерії та антиматерії.

Також «Сігнус» доставить на станцію експериментальну духову шафу Zero-G, в якій будуть проведені дослідження властивостей теплопередачі та процесів приготування їжі в умовах мікрогравітації.

Також на МКС заплановано тестування пристрою для переробки пластику на нитку (філамент) для 3D-друку. Цю нитку можна буде використовувати на пристрої Made in Space Manufacturing Device — 3D-принтері Refabricator, який працює в орбітальній лабораторії МКС з 2016 року.

Крім цього, доставлене обладнання дозволить провести випробування «спеціального жилета» AstroRad, призначеного для захисту космонавтів від радіації.

«Проект «Антарес» є вдалим прикладом кооперації підприємств космічної галузі України у міжнародних космічних проектах, сталої зовнішньоекономічної діяльності наших підприємств та присутності української ракетно-космічної галузі на світовому космічному ринку. Пишаємось бути частиною великої команди, в якій ми можемо застосувати свої знання та отримати новий досвід!», — заявили у КБ «Південне».

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить приватним компаніям вести космічну діяльність.