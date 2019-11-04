«Посміхайтеся і вас не заарештують» У Китаї терористів будуть виявляти за допомогою емоцій



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За допомогою відеозапису технологія розпізнавання емоцій може швидко ідентифікувати підозрюваних у злочині, аналізуючи їх психічний стан

В аеропортах Китаю почали використовувати технологію розпізнавання емоцій пасажирів

Китайські фахівці розробили технологію розпізнавання емоцій людей, що вже впроваджується в аеропортах країни і на станціях метро для встановлення особи, яка підозрюється у скоєнні злочинів.

Про це повідомляє в п'ятницю британська газета Financial Times.

Зазначається, що над створенням подібної системи працює цілий ряд компаній у всьому світу, в тому числі, Amazon, Microsoft і Google.

«За допомогою відеозапису технологія розпізнавання емоцій може швидко ідентифікувати підозрюваних у злочині, аналізуючи їх психічний стан, що дозволяє виявляти терористів і контрабандистів», - розповів експерт з охорони громадського порядку Лі Сяоюй з Синьцзян-Уйгурського автономного району на північному заході Китаю.

Лі Сяоюй зазначив, що наразі система розпізнавання емоцій вже працює на митниці і допомагає виявляти ознаки агресивності і нервозності, а також рівень стресу і здатність людини нападати на інших.

«Ми працюємо з різними компаніями в Синьцзян-Уйгурському автономному районі, включаючи Hikvision, Uniview, Dahua і Tiandy, - продовжив експерт. - Тільки компанії, які досягли успіху в сфері штучного інтелекту, можуть дійсно досягти успіху в цій галузі».

Як поінформував раніше інформаційний портал «Чжунго сіньвеньван», команда китайських дослідників розробила технологію дистанційного розпізнавання за унікальним малюнком вен на руці людини, що в майбутньому може стати заміною QR-коду та ідентифікації за обличчям. За словами засновника і голови компанії-розробника Melux Се Цинлі, дана технологія, заснована на напрацюваннях в області штучного інтелекту, отримала назву AirWave. Вона дозволяє розрізняти розташування великих вен і капілярів. Користувачеві досить змахнути рукою для проходження процедури ідентифікації або авторизації.

Розташовані під шкірою основні вени і капіляри унікальні і більш складні, ніж система доріг в мегаполісі, наводить портал слова Се Цинлі, який констатував, що дана технологія є найточнішою з доступних на сьогодні у світі. Голова компанії уточнив, що система AirWave здатна точно розпізнати одну руку з мільярда інших менше, ніж за три десятих частки секунди.