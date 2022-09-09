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Зеленський провів зустріч з президентом Латвії та прем'єром Польщі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч з президентом Латвії та прем'єром Польщі (фото)
Моравецький привітав українських військових з успішним наступом
фото: пресслужба Матеуша Моравецького

Європейські політики запевнили, що й надалі надаватимуть підтримку Україні 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвії Егілсем Левітсем, які прибули з візитом до Києва. Про це повідомляє канцелярія прем'єра Польщі.

«Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія - ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!», – повідомив президент Латвії.

Моравецький, зі свого боку, привітав українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.

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За словами прем'єра, перемога Росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.  «Санкції проти Росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена ​​до тіла», – заявив прем'єр Польщі.

Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

  • створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
  • постачання зброї;
  • організації фінансової допомоги;

Нагадаємо, влада Польщі почала зміцнювати обороноздатність армії, адже не виключає військового конфлікту з Росією найближчими роками.

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Теги: Володимир Зеленський Латвія Польща

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