Зеленський створив Раду з питань підприємництва: хто туди увійшов (список)

Раду з питань підтримки підприємництва створено з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану». Документ оприлюднено на сайті президента.

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Зазначається, що Раду з питань підтримки підприємництва створено з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

Основними завданнями Ради є:

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системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

Указом затверджено персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва:

Артем Бородатюк – співзасновник ТОВ «НЕТПІК» (за згодою)

Олег Гороховський – співзасновник ТОВ «Фінтех Бенд» (за згодою)

Костянтин Єфименко – президент ТОВ «Біофарма Плазма» (за згодою)

Тарас Кицмей – член ради представників Асоціації «Інформаційні технології України», співвласник ТОВ «Софтсерв» (за згодою)

Вячеслав Климов – президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ «Нова пошта» (за згодою)

Олександр Конотопський – член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ «Аджакс сістемс манюфекчурінг» (за згодою)

Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна засновує Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес.