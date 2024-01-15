Проблеми вантажоперевезення у Суецькому каналі: бізнес просить скликати РНБО

Підприємці кажуть, що ця ситуація має особливо важливе значення в період часткового блокування перевезень вантажів через кордони європейських партнерів

Шість українських бізнес-асоціацій звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України проблеми, які виникли в українських компаній під час вантажних перевезень через Суецький канал. Відповідне звернення з'явилось, на сайті «Української аграрної конфедерації».

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Підприємці нагадали, що єменські хусити з кінця листопада атакують торговельні судна в Баб-ель-Мандебській протоці. Все це через солідарність з угрупуванням ХАМАС і за підтримки Ірану, який активно співпрацює з РФ у військово-технічній сфері. Це створило серйозні труднощі українським компаніям для перевезення вантажів через акваторію Червоного моря.

«Ця ситуація має особливо важливе значення в період часткового блокування перевезень вантажів через кордони наших європейських партнерів», – йдеться у зверненні.

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Представники бізнесу зазначають, що найбільші проблеми виникають у перевізників аграрної продукції, що може негативно вплинути на збільшення фінансових втрат її виробників через логістичні проблеми.

«Щороку понад 40% вітчизняного експорту зерна та продуктів харчування прямують через Суецький канал до країн Африки, Близького Сходу та Південно-Східної Азії. Також зростатимуть внутрішні ціни на паливо та мінеральні добрива, які в значній кількості надходять із країн Близького Сходу, а також Казахстану та Узбекистану», – наводяться у зверненні аргументи.

За умов тимчасової невизначеності своєчасного надання Україні фінансової підтримки міжнародними партнерами це може додатково знизити стійкість бізнесу в боротьбі з ворогом, впевнені підприємці.

Звернення підписали Українська зернова асоціація, «Укрхарчопром», Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України, Міжнародна торговельна палата та Українська аграрна конфедерація. Вони попросили президента розглянути цю проблему на засіданні РНБОУ і дати відповідні розпорядження міністерствам щодо напрацювання необхідних пропозицій.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у полоні в хуситів перебуває четверо українських моряків. Держава працює над їхнім звільненням.