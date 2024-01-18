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Російські компанії втікають із Кіпру через санкції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські компанії втікають із Кіпру через санкції
Діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося Федеральне бюро розслідувань США
фото з відкритих джерел

Основна причина виходу компаній – постійне розширення санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Російські компанії залишають Кіпр через санкції та переїжджають до спеціальних адміністративних регіонів у РФ або до інших країн, таких як Казахстан. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, компанії РФ змінюють кіпрську юрисдикцію через санкції, що розширюються. Фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни.

З Кіпру, який довгий час був головною офшорною «скарбничкою» грошей російського бізнесу, пішли або планують піти щонайменше десять великих російських компаній. Серед них –TCS Group (головна компанія Тінькофф-банку), маркетплейс Ozon, рітейлер Fix Price та United Medical Group (холдингова компанія Європейського медичного центру).

Деякі обирають для перереєстрації Казахстан, ОАЕ та інші країни, які не включені російською владою до списку «недружніх». Інші переїжджають до спеціального адміністративного району (САР) Росії в калінінградській області, який і створений «для залучення закордонного бізнесу та інвестицій з іноземних юрисдикцій».

Зазначається, що основна причина виходу компаній – постійне розширення санкцій проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Санкції ускладнюють проведення транзакцій між дочірніми компаніями та материнськими холдингами. Додатково впливають і контрсанкції з боку росії, які обмежують, наприклад, виплату дивідендів.

Що стосується саме Кіпру, то ще навесні 2023 року тут почали розслідування російської присутності, відкривши 29 справ проти фірм та осіб, які допомагали російським бізнесменам уникати санкцій. Із грудня в розслідуванні допомагають агенти ФБР США.

Раніше повідомлялося, що російські компанії стали залишати Кіпр, після того як влада острова почала розслідування порушення санкцій проти РФ. Зазначається, що діяльністю російських олігархів на Кіпрі зацікавилося Федеральне бюро розслідувань США.

Теги: Кіпр бізнес росія санкції

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