Нові пункти пропуску та будівництво автобану: про що домовилися прем'єри України та Польщі
Прем'єр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва оголосив про надання допомоги для України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем'єром Польщі Дональдом Туском створення ще чотирьох нових пунктів пропуску між країнами. Про це очільник українського уряду повідомив під час спільного брифінгу з Туском в Києві, передає Укрінформ.
«Наш уряд та наша країна залишаються відданими прагненню у розбудові прикордонної інфраструктури та нашої логістики», – зазначив Шмигаль.
Він поінформував, що вони з Туском обговорили запровадження спільного прикордонного контролю, обміну базами даних, а також планують продовжувати модернізацію пунктів пропуску.
«Крім того, ми обговорили створення ще чотирьох нових пунктів пропуску на додачу до нині наявних 14», – наголосив український прем'єр.
Також Денис Шмигаль запропонував прем’єр-міністру Польщі розглянути можливість участі польської сторони у будівництві автобану Краковець - Львів - Броди - Рівне.
«Цей автобан має стати продовженням найдовшої польської автомагістралі А4, яка у свою чергу є продовженням німецького автобану. Це може бути ще однією історією успіху та взаємовигідної співпраці між нашими країнами вже цього року», – пояснив посадовець.
Денис Шмигаль підкреслив, що польський бізнес може долучитися до цієї ініціативи «і ми запрошуємо до будівництва на концесійних умовах».
Раніше стало відомо, що українсько-польському кордоні невдовзі з’явиться новий пункт пропуску (фото).
Також Туск пояснив, чому деякі країни заслуговують на місце в пеклі.
Коментарі — 0