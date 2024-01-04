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СБУ викрила українську компанію, яка постачала в Росію засоби тактичної медицини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ викрила українську компанію, яка постачала в Росію засоби тактичної медицини
Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення
фото з відкритих джерел

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва

Правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Цю продукцію отримували російські військові. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про компанію «Київгума».

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років компанія направила до Росії кілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва. Їхня загальна вартість – близько 40 млн грн.

Правоохоронці кажуть, продукцію постачали через одну з європейських країн. Там власник компанії створив підконтрольну фірму, яка замовляла товар для продажу в ЄС. Але після отримання товарів їх відправляли до Росії.

На території Росії засоби тактичної медицини передавали підсанкційним компаніям, які постачають амуніцію російським військам.

«Надалі продукція надходила до індивідуальних аптечок окупантів, які воюють проти Сил оборони України. Також окупанти направляли медичні засоби до російських військових госпіталів у тимчасово окупованих регіонах нашої держави. При цьому власник компанії для маскування такої торгівлі з Росією займався розкручуванням свого іміджу як волонтера і заявляв про передачу медичних засобів українським захисникам», – додали в СБУ.

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Правоохоронці викрили українську компанію на гуртових постачаннях засобів тактичної медицини до Росії
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд, співробітники СБУ прийшли з обшуками до ТОВ «Київгума», її дочірніх компаній та засновників.

Раніше Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: СБУ окупанти бізнес росія медицина

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