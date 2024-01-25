Зміни у виплатах ВПО з 1 лютого: умови продовження та хто може втратити

Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є ВПО — 2 тис. грн

Частина переселенців з 1 лютого не отримуватимуть виплати, тому розроблено проєкт постанови про продовження виплати допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які отримували її до 1 серпня 2023 року та період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024-го. У Мінсоцполітики пояснили, як зберегти допомогу від держави.

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Кому з ВПО продовжать виплати з 1 лютого

Згідно з постановою КМУ № 332 виплати ВПО можуть призначатися на другий шестимісячний період без додаткового звернення тим переселенцям, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року.

Таким чином, виплати визначеним категоріям ВПО будуть продовжувати автоматично ще на пів року, починаючи з 1 лютого 2024 року, оскільки перший шестимісячний період закінчується для них 31 січня 2024 року.

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Раніше прийняли рішення, що з 1 грудня 2023 року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Відповідна допомога сім'ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (9444 грн);

у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (7083 грн).

Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні і є ВПО — 2 тис. грн, для людей з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн.

Хто може втратити виплати

Лютий – останній місяць для деяких ВПО посприяти своїй зайнятості. З 1 грудня 2023 року запрацювала норма для ВПО, яка вимагає, щоб непрацююча особа працездатного віку протягом трьох місяців з дня призначення допомоги сприяла своїй зайнятості:

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знайшла роботу;

відкрила ФОП;

подала заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності, мікрогранту, гранту на створення або на розвиток власного бізнесу, ваучера на навчання;

набула статус безробітного.

Якщо така людина не сприятиме своїй зайнятості або не набуде статусу безробітного протягом трьох місяців з дня призначення допомоги, виплату їй допомоги буде припинено з місяця, що настає після закінчення тримісячного строку. Таким чином, вже у березні 2024 році можуть мати місце випадки припинення виплати допомоги через невиконання цієї вимоги.

Нагадаємо, деякі українки можуть отримати понад 7 тис. грн. Матеріальну допомогу надають мешканкам Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше повідомлялось, що естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей.