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Офіс генпрокурора просить про арешт трьох фігурантів справи Гринкевича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Офіс генпрокурора просить про арешт трьох фігурантів справи Гринкевича
Прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави
фото з відкритих джерел

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових

До Печерського районного суду Києва прокуратура подала клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для Збройних сил України на суму 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваними є двоє керівників підприємств та їх представник. Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

«У клопотаннях прокуратура просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн кожному», – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Сьогодні, 18 січня, суд розпочав розгляд першого клопотання.

Також у прокуратурі додали, що ще «одного учасника злочинної організації оголошено у розшук».

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Згодом ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

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Теги: бізнес ЗСУ Офіс Генерального прокурора арешт

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