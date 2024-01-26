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Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом
Зеленський наголосив, влада повинна робити все можливе, щоб сприяти легальному бізнесу
фото: скріншот з відео

За словами Зеленського, головне завдання платформи, щоб вона стала інструментом дієвої комунікації

Україна засновує Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, робота кожного підприємства, яке залишається в легальному полі, – це одна з ключових основ української сили. Зеленський наголосив, що влада повинна робити все можливе, щоб сприяти легальному бізнесу.

«Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Зроблено в Україні» – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі. Уряд разом з Офісом, обласними державними адміністраціями, експертами має організувати роботу платформи».

За словами Зеленського, головне завдання платформи, щоб вона стала інструментом дієвої комунікації.

«Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями – тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями. Потребуємо більшої впевненості для бізнесу й більшої легальної, «білої» економіки для України. Потребуємо більше українських виробництв, більше українського продукту різних галузей. І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту», – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, де обговорив ситуацію біля Авдіївки, Куп’янська та на півдні.

До слова, триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав вісім ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: Володимир Зеленський бізнес війна

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