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«Епіцентр» заходить у Польщу зі спортивним напрямком: Герега оголосив про велике злиття

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Епіцентр» заходить у Польщу зі спортивним напрямком: Герега оголосив про велике злиття
«Епіцентр К» купив 51,3% Intersport Polska S.A.
фото: UBR.ua

Гереги хочуть об'єднати Intersport Польща та Intersport Україна в одне ціле

ТОВ «Епіцентр К» купив активи Intersport Polska S.A., оскільки планується об'єднання Intersport Польща та Intersport Україна в одне ціле. Про це в інтерв'ю Forbes повідомив співзасновник «Епіцентру» Олександр Герега. 

«Польський ринок – один із найбільш перспективних ринків Європи на найближчі 10−20 років. Ми заходимо в Польщу зі спортивним напрямком, тому що це перспективний ринок. Intersport у Польщі раніше не мав стабільного власника. Це були різні інвестори. А зараз ми хочемо фактично об'єднати Intersport Польща та Intersport Україна в одне ціле. Матимемо можливість акумулювати значну кількість товарної маси», – розповів він.

Герега повідомив, що вже йдуть централізовані закупки товарів на Польщу і на Україну. «Ми вже закуповуємо товар централізовано і на Польщу, і на Україну. І тепер ми для міжнародного Intersport зовсім інший гравець», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що співзасновниця ТОВ «Епіцентр К» Галина Герега стала непрямим власником 51,3% Intersport Polska S.A. в рамках інвестиційного договору, підписаного з «Епіцентр К» і кіпрською Paravita Holding Limited (Нікосія). 

Мережа Intersport Polska, згідно з інформацією на сайті, охоплює 37 магазинів загальною площею 33,6 тис. кв. м із персоналом близько 450 осіб.

Станом на грудень 2023 року мережа «Епіцентр» об'єднує 72 діючих ТЦ під брендами «Епіцентр» і «Нова лінія» в різних регіонах країни.

Теги: Польща бізнес ринок Україна Олександр Герега

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