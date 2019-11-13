Бундестаг з другої спроби захистив російський «Північний потік-2»



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Німецькі депутати убезпечили газпромівський газопровід «Північний потік-2» від посилених правил оновленої газової директиви ЄС

Бундестаг підтримав законопроєкт про внесення змін до закону про енергетичну промисловість щодо імплементації Директиву ЄС 2019/692 про загальні правила внутрішнього ринку природного газу, яким буде регулюватися діяльність газопроводу Nord Stream 2.

Таке рішення було прийнято в середу ввечері.

«Із 631 депутата, які взяли участь у голосуванні, «за» проголосували 358, «проти» - 212, утрималися 61», - оголосив головуючий.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону Північний потік-2 з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію. Проте голосування зірвала ультраправа «Альтернатива для Німеччини», домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

Зазначимо, що німецька правляча коаліція ХДС/ХСС і СДПН розробила законопроєкт, який має убезпечити газпромівський газопровід «Північний потік-2» від посилених правил оновленої газової директиви ЄС.

Газова директива, оновлена цього року, зобов'язує виділяти оператора газопроводу, незалежного від компанії, що постачає газ. Таким чином, в результаті її впровадження «Газпром» не зміг би одночасно володіти газопроводом і продавати газ.

Раніше Україна закликала Європарламент зупинити «Північний потік-2».

Також нагадаємо, що Польща наклала величезний штраф на компанію, що будує «Північний потік-2».

30 жовтня «Північний потік-2» дозволила побудувати Данія — остання країна, дозволу якої Росії бракувало для завершення будівництва трубопроводу.

У разі запуску «Північного потоку-2» Росія зможе повністю відмовитися від транзиту свого газу через Україну. Цей транзит щороку приносить Україні близько 3 мільярдів доларів доходів. 31 грудня 2019 року закінчується дія контракту між Україною та Росією про транзит газу. Нового контракту держави ще не уклали, а переговори щодо нього, які відбуваються за участю Єврокомісії, є безуспішними.