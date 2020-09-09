Верховний Суд призупинив стягнення з Приватбанку коштів у «справі Суркісів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8 вересня Верховний Суд відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Кабінету міністрів України на ухвалу Печерського районного суду

Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до АТ КБ «Приватбанк». Про це інформує пресслужба суду.

Зазначається, що 8 вересня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі № 757/7499/17-ц за касаційною скаргою Кабінету міністрів України на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 20 квітня 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

«Одночасно колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ «Приватбанк» і зупинила виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі», – йдеться у повідомленні суду.

Верховний Суд, задовольняючи клопотання врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ «Приватбанк» грошових коштів у сумі $347 млн.

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом.

Зазначено, що застосовуючи таке зупинення виконання провадження, Верховний Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного «Приватбанку» про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.