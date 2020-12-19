Зеленський вважає, що Байден допоможе врегулювати війну на Донбасі

Байден знає Україну краще, ніж Дональд Трамп, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю американському виданню The New York Times у якому, зокрема, торкнувся теми майбутніх перспектив відносин між Україною та Сполученими Штатами у контексті перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах цього року.

Переклад статті опублікувала пресслужба президента України.

«Мені дуже сподобалися меседжі нового президента, пана Джо Байдена, який заявив про те, що в них, його команди, є концепт глобального стратегічного бачення безпеки у Європі. І, звісно, це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми говоримо про безпеку у Європі, то єдина війна в Європі на сьогодні – це війна на Донбасі. Це війна, війна саме України», – відповів Зеленський на запитання журналіста щодо того, що у новому році в Сполучених Штатах буде новий президент та якими «ви бачите відносини між США та Україною.

Він зазначив, що Байден знає Україну краще, ніж Дональд Трамп.

«Новий президент Джо Байден, мені здається, знає Україну краще, ніж його попередник, бо ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно», – підсумував Зеленський.

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.