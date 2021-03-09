Понад 177 тис. гектарів землі на Одещині передали територіальним громадам

Раніше на Одещині виявили бажання отримати землю 13 тисяч 133 учасники антитерористичної операції

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області продовжує процес передачі земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів із державної власності у комунальну.

Про це повідомили у пресслужбі Держгеокадастру.

Загалом Головним управлінням передали 15 тисяч 918 земельних ділянок загальною площею 178 тисяч 215,5 гектарів вісімдесят двом об’єднаним територіальним громадам.

Раніше на Одещині виявили бажання отримати землю 13 тисяч 133 учасники антитерористичної операції та членів їх родин.

Гектар ріллі в Одеській області коштує 31 тисячу 17 гривень, проте це не найдорожча в Україні земля за підрахунками Держгеокадастру, хоча дорожче ніж, наприклад, в Київській області, де гектар коштує 26 тисяч 531 гривню.

Головне управління Держгеокадастру в Одеській області передало 15 тисяч 846 земельних ділянок загальною площею 177 тисяч 713,2 га 82 об’єднаним територіальним громадам Одеської області.

Держгеокадастр станом на кінець 2020 року передав із державної власності у комунальну власність 1 тисячу 251 територіальній громаді понад 2 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, одеська влада пообіцяла виділити землю учасникам війни на сході та їх сім’ям.