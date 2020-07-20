Зменшили розмір пенсії: кому і чому можуть скоротити виплати



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Якщо пенсіонер не повідомить про працевлаштування, а ПФУ стане про про це відомо, пенсіонеру загрожує штраф

Виплати пенсіонеру, який працює або здійснює підприємницьку діяльність, будуть іншими

Всупереч підвищенню прожиткового мінімуму та розміру мінімальної пенсії, частина українців могли помітити, що розмір соцвиплат зменшився.

Про це повідомляє «Пенсійний кур’єр».

Експерти пояснюють, що виплати пенсіонеру, який працює або здійснює підприємницьку діяльність, будуть іншими.

Зокрема, у разі працевлаштування громадянина перерахунок пенсії з урахуванням нового прожиткового мінімуму для обчислення мінімального розміру або доплати законодавством не передбачено.

Під час призначення (перерахунку) пенсії пенсіонеру під особистий підпис повідомляють про його обов’язки у разі працевлаштування надати дані про це в органи Пенсійного фонду.

Важливо пам’ятати, що якщо пенсіонер не повідомить про такі зміни, а Фонду стане про них відомо під час звірки з державними реєстрами, пенсіонеру можуть загрожувати штрафні санкції.

Іншими словами, його пенсія може зменшиться.

Окремо пенсіонерам радять за кілька місяців по досягненню пенсійного віку звернутися до фахівців Пенсійного фонду, які проведуть попередню правову експертизу документів та їх належного оформлення.

Найчастіше зустрічаються такі помилки:

неточності в оформленні трудових книжок (неповні або неточні записи, незасвідчені виправлення, відсутність або погана якість друку);

довідки про стаж, особливо довідки, які уточнюють особливий характер роботи, заповнюються неправильно (є виправлення, відсутні номер, дата видачі, розшифровка підписів, підстава видачі довідки, зазначаються неточні або неповні відомості про роботу майбутнього пенсіонера);

трапляються неточності і в індивідуальних відомостях із системи персоніфікованого обліку.

Раніше стало відомо, скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень.

Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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Джерело: Факти