В Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично



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В Україні пенсія за віком відтепер призначається автоматично

Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису

З 1 липня Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Відтепер не потрібно додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду.

Новий сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Користувачу, який не є пенсіонером, сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію.

Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП: заповнити атрибути анкети (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення); додати скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги); підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до органу Фонду.

За результатами опрацювання анкети - заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою СМС повідомлення, засобами вебпорталу та через мобільний додаток.

Також нагадаємо, з 1 липня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб підвищено з 1638 до 1712 гривень або на 74 гривні. Виходячи з цього, мінімальний розмір пенсійної виплати з цієї дати не може бути нижчим, ніж 1712 гривень. Відповідно, збільшено максимальний розмір пенсій до 17120 гривень.