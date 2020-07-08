Уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду



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Видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень

Кабмін затвердив зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік, збільшивши надходження з держбюджету майже на 30 млн гривень. Ця сума покриє дефіцит Пенсійного Фонду, який виник в зв’язку з підвищенням пенсій і призначенням додаткових соціальних виплат пенсіонерам у віці від 80 років. Йдеться про щомісячну надбавку до пенсії в розмірі 500 гривень, яку вже почали отримувати українці з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

«Урядом схвалені зміни до бюджету Пенсійного фонду на 2020 рік. Відповідний акт розроблено Мінсоцполітики на виконання pакону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до pакону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та прийнято на засіданні уряду 8 липня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зміни до бюджету ПФУ на 2020 рік вносяться у зв’язку із збільшення асигнувань з державного бюджету, а саме фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду на суму 29 704,1 млн гривень (з 172 576,3 млн грн до 202 280,4 млн грн).

У Мінсоцполітики пояснюють, що ці кошти були спрямовані на реалізацію ухваленої урядом 1 квітня 2020 року постанови № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» щодо тримірного підвищення пенсій.

Зокрема, 80-річним особам збільшено розмір пенсії на 500 грн з 1 квітня; також у квітні виплачено одноразову допомогу пенсіонерам в розмірі 1000 грн у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та з 1 травня проведено перерахунок пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Загалом видаткова частина бюджету Фонду зросла на 32 973,4 млн гривень.

При цьому зменшено адміністративні видатки, пов’язані із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України на 59,7 млн гривень.

Дохідна частина бюджету Фонду в цілому зросла на 32 943,6 млн гривень, з яких 29 704,1 млн грн кошти Державного бюджету України.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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