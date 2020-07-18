З початку року доходи українців зросли на 11 млрд грн
Громадяни задекларували майже на 11 млрд грн більше доходів, ніж торік
Українці завершили декларування своїх доходів за 2019 рік. Відтак, вони на 13% або на майже 11 млрд грн більші, ніж минулого року – загалом 94,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
«30 червня завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Цьогорічна деклараційна кампанія мала свої відмінності від попередніх років», – йдеться у повідомленні.
Так, у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів термін для подання декларацій про майновий стан і доходи був продовжений. З початку року до контролюючих органів подано майже 505 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
«Загальний задекларований платниками податків дохід склав 94,5 млрд грн, що майже на 11 млрд грн, або на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків міста Києва – 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн та Одеської – 4,3 млрд грн областей», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору – 0,4 млрд грн.
Нагадаємо, на Вінниччині статки задекларували 122 мільйонера.
Як повідомлялося, родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки – мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Журналісти-розслідувачі дізналися, скільки податків сплатили компанії, де Зеленські декларували свої частки.