З початку року доходи українців зросли на 11 млрд грн



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Найбільша сума доходів задекларована платниками податків міста Києва – 43,5 млрд грн

Громадяни задекларували майже на 11 млрд грн більше доходів, ніж торік

Українці завершили декларування своїх доходів за 2019 рік. Відтак, вони на 13% або на майже 11 млрд грн більші, ніж минулого року – загалом 94,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

«30 червня завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році. Цьогорічна деклараційна кампанія мала свої відмінності від попередніх років», – йдеться у повідомленні.

Так, у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів термін для подання декларацій про майновий стан і доходи був продовжений. З початку року до контролюючих органів подано майже 505 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

«Загальний задекларований платниками податків дохід склав 94,5 млрд грн, що майже на 11 млрд грн, або на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші суми доходів задекларовано платниками податків міста Києва – 43,5 млрд грн, Дніпропетровської – 7,5 млрд грн, Київської – 5,3 млрд грн, Харківської – 4,6 млрд грн та Одеської – 4,3 млрд грн областей», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору – 0,4 млрд грн.

Нагадаємо, на Вінниччині статки задекларували 122 мільйонера.

Як повідомлялося, родина чинного президента Володимира Зеленського за 4 роки надбала активів, нерухомого й рухомого майна на десятки мільйонів гривень. При цьому увесь прибуток компаній, де вони декларували частки – мізерний порівняно з вартістю купленого майна. Журналісти-розслідувачі дізналися, скільки податків сплатили компанії, де Зеленські декларували свої частки.

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