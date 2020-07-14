Стало відомо, скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень



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Майже половина пенсіонерів отримує до 3 тис. грн на місяць

Пенсію понад 10 тис. грн в Україні отримують менш ніж 3% пенсіонерів

Пенсії понад 10 тис. грн станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців, що становить 2,9% від загальної кількості пенсіонерів (11 241 834 осіб).

Такі дані опублікувала пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також повідомляють, що середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 3 393,54 грн.

Загалом розмір пенсій розподілено так:

до 1 400 грн - 0,6% (70 487 осіб);

від 1 401 до 1 500 грн - 0,01% (1 465 осіб);

від 1 501 до 2 000 грн - 16,4% (1 845 674 осіб);

від 2 001 до 3 000 грн - 45,9% (5 158 392 осіб);

від 3 001 до 4 000 грн - 14,9% (1 671 624 осіб);

від 4 001 до 5 000 грн - 7,9% (884 418 осіб);

від 5 001 до 10 000 грн - 11,4% (1 277 186 осіб);

понад 10 000 грн - 2,9% (264 906 осіб).

Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

У міністерстві наголошують, що з урахуванням зазначених змін бюджет ПФУ на 2020 рік є збалансованим із залишком на кінець року 224,8 млн гривень.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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