Пенсійний фонд вже спрямував на виплату пенсій у липні 26 млрд грн графіка



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Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня

Напередодні на фінансування пенсій липня направлено ще 2,6 млрд грн

Пенсійний фонд України направив на виплату пенсій у липні ще 2,6 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

«16 липня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень», – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку місяця профінансовано пенсій на суму 26 мільярда гривень, що складає 66,2 % потреби місяця.

«Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку», – запевнили у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, Пенсійний фонд затвердив показник місячної зарплати для обчислення нарахувань.

Також стало відомо, скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень.

Зазначимо, що 8 липня уряд схвалив зміни до бюджету Пенсійного фонду.

Також 8 липня Кабмін схвалив проєкт закону про компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Нагадаємо, що в Україні відтепер пенсія за віком призначається автоматично.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

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