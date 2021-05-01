ЗМІ дізналися, хто наступний може потрапити під санкції РНБО

РНБО може запровадити санкції проти лідерів злочинного світу

Радбез не збирається залишати в спокої контрабандистів

Рада національної безпеки і оборони може запровадити санкції щодо лідерів злочинного світу і контрабандистів сигарет, повідомляє видання LB.ua з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, близького до керівництва правоохоронних органів, РНБО розгляне можливість запровадити санкції проти людей, які займаються «скрутками» (фіктивним зменшенням податкового зобов'язання зі сплати ПДВ) і «обналом», а також лідерів криміналітету.

Також співрозмовник ЗМІ зазначив, що «по контрабандистам буде продовження – готують нові списки».

«Важливо зазначити: такі рішення перебувають у стані підготовки. За словами ще одного профільного співрозмовника: «база готується, але важко сказати, коли саме це відбудеться – пов’язано з поточними подіями. Якщо відбувається щось екстраординарне, зрозуміло, що РНБО має негайно реагувати і поточні питання відкладаються», – додало джерело.

За інформацією ЗМІ, щодо розширення санкційного списку контрабандистів, до нього, зокрема, можуть додати осіб, причетних до контрабанди сигарет у Європу у великих обсягах.

Раніше ЗМІ писали, що Радбез готує санкції проти п'яти нардепів.

Зазначимо, цього тижня ще 39 митників відсторонено від посад через нещодавнє рішення РНБО щодо контрабандистів.

27 квітня президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти контрабандистів. Згодом Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів». Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

Після засідання РНБО було відсторонено понад сотню митників.