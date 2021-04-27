Зеленський збирає засідання РНБО

За результатами наради на Херсонщині Володимир Зеленський доручив підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони

За результатами наради на Херсонщині Володимир Зеленський доручив підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони

Чергове засідання Радбезу має відбутися найближчим часом

Президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом. Про це повідомив Офіс президента.

В ході візиту в Херсонську область, де глава держави відвідав позиції українських військових поблизу адміністративної межі з Кримом, Зеленський доручив Олексію Данілову організувати засідання РНБО. Дата та час майбутнього засідання поки невідомі.

У Херсонській області також відбулася нарада, під час якої секретар РНБО Данілов доповів про безпекову ситуацію поблизу адміністративної межі з окупованим Кримом, а також обговорили готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

У заході взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти контрабандистів. Згодом Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів». Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.



