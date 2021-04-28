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    ЗМІ: Радбез готує санкції проти п'яти нардепів

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    Депутатів покарають за&nbsp;подвійне громадянство та комерцію&nbsp; - ЗМІ: Радбез готує санкції проти п'яти нардепів
    Депутатів покарають за подвійне громадянство та комерцію 
    Фото: Фото: rada.gov.ua

    Імена депутатів поки що не розголошуються

    Найближчим часом проти п’яти чинних народних обранців запровадять пакет санкцій. Нові обмеження готують в Раді нацбезпеки та оборони. Про це інформує «УНН» з посиланням на джерело.

    Відзначається, що причиною санкцій може стати як наявність подвійного громадянства, так і комерційна діяльність афілійованих до депутатів структур.

    «Є список з 5-ти депутатів на найближче засідання, будуть санкції до них. Це перші персонажі, згодом можуть цей список розширити», - повідомив співрозмовник агентства.

    ЗМІ стверджує, що знає нардепів, які потраплять під санкції, але до прийняття рішення РНБО називати їх не буде.

    Відзначимо, наразі РНБО ввела санкції проти нардепа від проросійської політсили ОПЗЖ Віктора Медведчука.

    Відзначимо, в останні місяці РНБО збирається тільки для того, щоб ввести санкції проти українців чи українських компаній. Минулого тижня засідання не відбулося.

    До слова, РНБО відмовилася розслідувати, як «Квартал 95» продав серіал росіянам. Йдеться про факт продажу в обхід санкцій прав на трансляцію серіалу «Папік» виробництва «Студії «Квартал 95» російському телеканалу «СТС». У Раді нацбезпеки вказали, що державний орган не займається питанням безпосередньо реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, що були застосовані до ТОВ «СТС Медіа» – це власник згаданого каналу.

    Напередодні стало відомо, що Зеленський збирає засідання РНБО. За результатами наради на Херсонщині він доручив підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.


    Теги: Верховна Рада РНБО санкції депутат бізнес
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