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    Рішення РНБО щодо боротьби контрабандою: ще 39 митників відсторонено від посад

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    Наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна відсторонено чотирьох начальників митних постів - Рішення РНБО щодо боротьби контрабандою: ще 39 митників відсторонено від посад
    Наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна відсторонено чотирьох начальників митних постів

    Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди

    Ще майже чотири десятки співробітників Державної митної служби відсторонили після рішення Ради національної безпеки і оборони.

    Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

    «У світлі рішення РНБО від виконання посадових обов'язків відсторонені ще 39 співробітників Держмитниці», – йдеться в повідомленні.

    Серед відсторонених митників:

    • Одеська митниця – 18 осіб;
    • Закарпатська митниця – 12 осіб;
    • Волинська митниця – чотири особи;
    • Галицька митниця – одна особа.

    Крім того, наказом голови Держмитслужби Павла Рябікіна відсторонено чотирьох начальників митних постів.

    Зазначимо, 27 квітня президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради нацбезпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом.

    Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти контрабандистів. Згодом Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

    Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів». Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

    Після засідання РНБО було відсторонено понад сотню митників.

    Теги: митниця контрабанда РНБО санкції Державна митна служба
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