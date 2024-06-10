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Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії призведе до зупинок великих підприємств – Федерація роботодавців

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії призведе до зупинок великих підприємств – Федерація роботодавців
Дефіцит, у свою чергу, призведе до зростання попиту на імпорт та зростання цін
фото: depositphotos.com

Зобов’язання імпортувати 80% електроенергії призведе до падіння надходжень до бюджету та зниження обороноздатності – ФРУ

Надання гарантій енергопостачання лише тим підприємствам, які імпортують 80% енергії для своїх потреб, серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості та призведе до зупинки великих виробництв у години пікового навантаження. Про це заявили у Федерації роботодавців України.

Як пояснили у ФРУ, потужність міждержавних перетинів значно менша за потреби бізнесу. Це зумовить виникнення дефіциту імпортної електроенергії, який у нинішній ситуації зі станом енергетичної системи України не може бути покритий за рахунок внутрішнього виробництва. Дефіцит, у свою чергу, призведе до зростання попиту на імпорт та зростання цін.

«На аукціонах з розподілу міждержавних перетинів перевагу отримають підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Великі ж споживачі, такі як підприємства гірничо-металургійного комплексу, не зможуть задовольнити свої потреби лише за рахунок імпорту, що може призвести до зупинки або обмеження виробництва. Адже потужність е/е споживання ГМК значно вища за доступну потужність перетину», – наголосили у ФРУ.

ФРУ звертає увагу на те, що підвищення необхідної норми імпорту до 80% вже призвело до зростання попиту, що викликало ажіотаж і штучне підвищення цін на аукціонах з розподілу міждержавних перетинів на 20%.

«Через надто високу вартість електричної енергії, яка в пікові години (з 17:00 до 23:00) сягає 160-200 EUR/МВт.год, промислові підприємства, значну частку собівартості яких займає вартість електроенергії, ризикують зупинити виробництво або переривати його в найдорожчі години. Це негативно вплине на обсяги перевезення товарів, та спричинить перебої у графіках, затримки, порушення логістичних ланцюгів залізниці та портів. Ці проблеми торкнуться не лише енергоємних підприємств, а й підприємств з суміжних галузей», – підкреслили у Федерації.

Таким чином на думку ФРУ, наслідками для держави в цілому та економіки України зокрема стануть: скорочення податкових та валютних надходжень і зниження ВВП (лише на прикладі ГМК: – 10 млрд грн, – $ 1,3 млрд та – 1,4 %, відповідно), що у свою чергу призведе зниження забезпечення обороноздатності нашої держави, і зростання безробіття.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. «Укренерго», зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

Теги: Кабмін імпорт бізнес фінансування безробіття Укренерго перевезення підвищення цін

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