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Штучний інтелект може лишити без роботи 40% населення у найближчі два роки

Руслан Афончиков
glavcom.ua
Штучний інтелект може лишити без роботи 40% населення у найближчі два роки
фото з відкритих джерел

ШІ може принести як значний ріст продуктивності, так і ризики поширення дезінформації та зростання нерівності

Протягом наступних двох років штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць у розвинених країнах та 40% робочих місць у всьому світі. Як повідомляє Reuters, про це сказала виконавча директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва.

Зокрема Георгієва вказала на те, що світовій економіці залишилося дуже мало часу для адаптації до цих змін. «Економіка продовжує залишатися стійкою, попри пандемію 2020 року та російсько-українську війну, а інфляція залишається під контролем у більшості регіонів світу», – додала вона.

Нагадаємо, що західні експерти розповіли, як штучний інтелект вплине на ринок праці. Частина експертів побоюються масового безробіття. Однак, більшість фахівців схиляється до того, що поширення штучного інтелекту на ринку праці не призведе до масового безробіття.

Варто додати, що у Полтаві зʼявилась ведуча новин, створена за допомогою штучного інтелекту – місцеве видання «Kolo.news» створило ведучу, яка озвучує новини за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, польський режисер випустить біографічний фільм про Путіна, в якому зображення російського диктатора створено штучним інтелектом.

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Теги: штучний інтелект безробіття населення

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