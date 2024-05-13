«Укренерго» повертає обмеження енергопостачання для промисловості

Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби та збільшується у період з 17:00 до 24:00

«Укренерго» повертає обмеження енергоспоживання для промисловості у вечірній час, що обумовлено дефіцитом електроенергії по всій країні. Про це енергетична компанія повідомила в Telegram.

Поновити обмеження вирішили після перерви на вихідні, адже на ранок понеділка споживання зросло одразу на 6,7% порівняно з тим самим часом у попередній робочий день – п'ятницю, 10 травня.

Варто зазначити, що сьогодні очікується рекордний у травні обсяг імпорту з п'яти країн Європи – Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови – 19 тис. 484 МВт-год.

Додамо, що після обстрілів 8 травня допомога з країн ЄС застосовується щодня. Зокрема, у неділю її надавали з 00:00 до 6:00 та з 20:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. За даними Міненерго, сумарний обсяг аварійної допомоги у неділю становив менш як 2% добового споживання, коли у суботу було приблизно 3%, а у п'ятницю – 1%).

Обмеження поки діятимуть лише для промислових абонентів у період з 17:00 до 24:00. Однак «Укренерго» закликає побутових абонентів до зниження енергоспоживання саме в цей проміжок часу.

Нагадаємо, що в Україні можуть ввести обмеження для побутових абонентів, якщо споживання енергії зростатиме ще більше.