Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч

Уночі вибухи було чутно у всіх районах Севастополя

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер

У ніч на 8 червня в Криму лунали вибухи. Невідомий напав на прем'єрку Данії у Копенгагені. Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 червня, щоб ви були в курсі подій.

Вибухи в Криму

У ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

Місцеві пабліки з 1:53 почали повідомляти про вибухи у Криму. Зокрема, перший вибух нібито пролунав у Балаклаві в районі ТЕС. Згодом з'явилася інформація про вибухи, які було чути у всіх районах Севастополя.

Окупаційна влада повідомила, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

«Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, – це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер», – заявив Розвожаєв.

Збірна України з футболу оголосила остаточну заявку на Євро-2024

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, 15. Віктор Циганков, 10. Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Напад на прем'єрку Данії

Невідомий чоловік напав на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен, коли вона була на одній з площ Копенгагена. Про це повідомляє TV2 із посиланням на заяву канцелярії очільниці данського уряду.

Зазначається, що чоловік вдарив Фредеріксен, коли вона була на площі Кюльторве. У канцелярії зазначили, що прем'єрка шокована нападом. Чоловіка затримали.

Детальніших подробиць у канцелярії не розкрили. Очевидці стверджують, що все відбулося миттєво та стало великою несподіванкою як для самої політикині, так і для її охорони, яка не встигнула зреагувати.

Стало відомо, про що говоритимуть лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні зосередяться на трьох ключових питаннях, пов'язаних із Україною. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю The Washington Post.

Перше питання пов'язане з «місією» з наближення Києва до членства, і складатиметься з чотирьох аспектів: координація усіх форм навчання українських військових; координація військової допомоги серед членів НАТО; постачання військової допомоги через логістичні вузли; дискусії про майбутнє Збройних Сил України після війни.

Друге питання стосовно України на саміті, за словами голови Військового комітету, пов'язане з забезпеченням надійного фінансування військової допомоги Києву, «а не дискусія на щомісячній основі». І третє ключове питання – створення нового спільного аналітичного в тренувального центру у Польщі (Jates) для того, щоб Україна і НАТО винесли правильні уроки з війни.

Водночас Бауер застеріг, що питання членства Києва в Альянсі та часових рамок такого членства у Вашингтоні не обговорюватиметься, адже наразі ніхто не може спрогнозувати кінця війни в Україні.

Столтенберг відмовляється від створення фонду НАТО для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні на $100 млрд через спротив деяких членів НАТО, які відмовлялися фінансувати фонд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела в НАТО.

Наразі, за даними видання, Столтенберг планує змусити членів Альянсу зберегти поточні внески на оборону України.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 43 млрд доларів на рік на допомогу Україні.

Це відповідає середньому річному внеску з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.