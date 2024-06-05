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Німечинна виступила проти закону ЄС про боротьбу з «іноземним впливом»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Німечинна виступила проти закону ЄС про боротьбу з «іноземним впливом»
Нове законодавство має бути обговорено міністрами ЄС наприкінці цього місяця
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі послів країн ЄС Німеччина, Польща та Угорщина закликали до зміни законопроєкту

Німеччина виступила проти законопроєкту про іноземний вплив, який розробляється в Євросоюзі. Німеччину підтримала група країн, серед яких Угорщина і Польща. Про це пише Financial Times з посиланням на високопоставлених дипломатів ЄС.

У грудні 2023 року Єврокомісія опублікувала проєкт законодавства ЄС, який, за її словами, має підвищити рівень прозорості іноземного фінансування з боку лобістських груп і консультантів, які діють від імені країн, що не входять до Євросоюзу.

Пропозиція Єврокомісії передбачає створення реєстру ЗМІ, неурядових організацій та лобістських груп, які отримують фінансування з-за меж ЄС. Вони мають звітувати, на яку країну працюють і яку діяльність ведуть, а також повідомляти річну суму виплат під загрозою штрафів.

Міжнародні правозахисні організації, зокрема Transparency International розкритикували проєкт, оскільки він охоплює лише фінансування іноземних урядів, а не все державне фінансування, зокрема з європейських столиць.

«Берлін та інші столиці підтримали міжнародні неурядові організації, які засудили запропоновану ініціативу, заявивши, що вона схожа на заходи, запроваджені в Росії та Грузії», – пише Financial Times.

За словами джерел видання, минулого тижня під час зустрічі послів країн ЄС Німеччина, Польща та Угорщина закликали до зміни законопроєкту.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС розповів, що ця пропозиція ставить блок перед дилемою: «Схемою, яка добре працює в ліберальній демократії, де уряд заохочує і цінує внесок громадянського суспільства, можуть легко зловживати неліберальні демократи або автократи».

«Це піддає ЄС звинуваченням у лицемірстві. Ми критикуємо уряди таких країн, як Грузія, за ухвалення закону про іноземний вплив, а самі обговорюємо щось подібне», – сказав другий дипломат ЄС.

Водночас Єврокомісія відстоює необхідність запровадження нового закону, оскільки відсутність централізованого реєстру ускладнює виявлення організацій, які можуть сприяти здійсненню впливу з-за кордону. Зазначається, що нове законодавство має бути обговорено міністрами ЄС наприкінці цього місяця.

«Імовірність того, що ми відкличемо цей закон, нульова», – заявила віцепрезидентка Європейської комісії з цінностей і прозорості Віра Йоурова.

Комісія представила законопроєкт у грудні 2023 року з метою підвищити прозорість іноземного фінансування, одержуваного неурядовими організаціями, лобістськими групами, консультантами та іншими особами, які здійснюють «діяльність із представлення інтересів» від імені урядів країн, що не входять до ЄС.

Нагадаємо, про підготовку законопроєкту, який зобов’яже неурядові організації, консалтингові компанії та наукові установи розкривати інформацію про будь-яке фінансування з-поза меж ЄС у межах боротьби з іноземним впливом у Євросоюзі, повідомлялося ще в березні 2023 року.

Теги: Німеччина Єврокомісія закон фінансування законопроєкт

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