Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт
Експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню боргу «Енергоатома»
фото з відкритих джерел

У квітні цього року сума боргу склала понад 30 млрд грн

З березня ДП НАЕК «Енергоатом» знову почало накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією. У квітні цього року сума боргу склала понад 30 млрд грн. Про це заявив енергетичний експерт, Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Борги накопичуються протягом року. На жаль, це стала практика «Енергоатома» і вони тільки наприкінці року розраховуються. По факту постачальники фактично постійно мають заборгованість за надані послуги і «Енергоатом» розраховується по можливості з ними», – сказав він.

Водночас експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню цього боргу.

«Те, що населення буде сплачувати більше, в принципі дещо зменшить заборгованість «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг», – зазначає Олег Попенко.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАЕК «Енергоатом» зобов’язався покрити заборгованість за механізмом ПСО перед постачальниками універсальних послуг. Напередодні Кабмін зазначав, що близько 50 % енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

Збитки української енергетичної інфраструктури від російських атак оцінюють у $12,5 млрд.

Читайте також: Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Теги: Кабмін борг тарифи електроенергія Енергоатом населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує завдавати удари по енергосистемі України
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Фаріон знову різко висловилася про російськомовних українців
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
20 квiтня, 19:15
Емоції можуть чинити глибокий вплив на найважливіші аспекти фізичного здоров'я
Учені дізналися, яке почуття більше за сум і тривогу шкодить серцю
5 травня, 20:15
Наслідки обсрілу Кривого Рогу 11 червня 2023 року
Аmnesty International після скандалу випустила новий звіт, де розповіла про звірства росіян
24 квiтня, 17:16
«Відновлення енергетичної інфраструктури потребуватиме колосальних інвестицій»
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Нардеп наголосив, що під час війни забезпечити виконання всіх зобов'язань перед Радою Європи на 100% неможливо
Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців
30 квiтня, 11:42
Чергова «інавгурація» російського диктатора відбудеться вже за декілька днів
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
5 травня, 06:56
Причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання
«Укренерго» запроваджує відключення світла в усіх регіонах України
Вчора, 20:15
Прем’єр-міністр Ізраїлю неодноразово наголошував на намірі досягти «тотальної перемоги» над ХАМАСом після того, як бойовики цього угруповання 7 жовтня вбили більше 1200 ізраїльтян та захопили 250 заручників
Держдеп: Ізраїль не зможе досягти повної перемоги над ХАМАСом
Вчора, 01:34

Економіка

Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт
Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт
Вищий антикорупцій суд стягнув у дохід України два російські літаки АН-148
Вищий антикорупцій суд стягнув у дохід України два російські літаки АН-148
Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло – опитування
Більшість українців із розумінням ставиться до необхідності підвищення тарифів на світло – опитування
Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії
Що рятує людей від вигоряння? Операційний директор «Метінвесту» поділився досвідом компанії
Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту
Проєкт закону про експропріацію власності. Федерація роботодавців звернулася до парламенту
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро
ЄС схвалив план за програмою Ukraine Facility: Україна отримає 1,9 млрд євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
13K
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
7447
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
6819
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua