Накопичення боргів «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг є сталою практикою, – експерт

Експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню боргу «Енергоатома»

У квітні цього року сума боргу склала понад 30 млрд грн

З березня ДП НАЕК «Енергоатом» знову почало накопичувати борги перед постачальниками універсальних послуг за послуги забезпечення населення електроенергією. У квітні цього року сума боргу склала понад 30 млрд грн. Про це заявив енергетичний експерт, Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Борги накопичуються протягом року. На жаль, це стала практика «Енергоатома» і вони тільки наприкінці року розраховуються. По факту постачальники фактично постійно мають заборгованість за надані послуги і «Енергоатом» розраховується по можливості з ними», – сказав він.

Водночас експерт зауважує, що збільшення платежів від населення може сприяти зниженню цього боргу.

«Те, що населення буде сплачувати більше, в принципі дещо зменшить заборгованість «Енергоатома» перед постачальниками універсальних послуг», – зазначає Олег Попенко.

Нагадаємо, у серпні 2023 року НАЕК «Енергоатом» зобов’язався покрити заборгованість за механізмом ПСО перед постачальниками універсальних послуг. Напередодні Кабмін зазначав, що близько 50 % енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

Збитки української енергетичної інфраструктури від російських атак оцінюють у $12,5 млрд.