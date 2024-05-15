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Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям
За поправки до закону проголосував 381 депутат, 19 були проти, а 20 утрималися
фото з відкритих джерел

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня

Сейм Польщі в середу, 15 травня, схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям. Про це повідомляє RMF24.

За поправки до закону проголосував 381 депутат, 19 були проти, а 20 утрималися.

Поправка до закону «Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України» передбачає, серед іншого, продовження до 30 вересня 2025 року терміну легальності перебування для українців, які отримали номер PESEL UKR, а також прив'язку з наступного року виплат «800 плюс» (800 злотих на місяць на одну дитину) до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.

Постанова також розширює доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, що виплачуються установою соціального страхування (ZUS), та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Також поправка визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безкоштовних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 2022-2023 та 2023-2024 роках.

Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження особи буде надання дійсного проїзного документа.

До того ж, із 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи.

Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені таким чином, щоб збір належних субсидій був більш ефективним, ніж зараз.

Окрім того, закон передбачає припинення пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, понесених власниками приватних приміщень.

Із 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих (понад 3 тисячі гривень).

Як зазначається, закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер він буде переданий на розгляд Сенату.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі можуть подати заявку на участь у програмі «Крок Додому», яка спрощує процес оренди житла. Однак для цього потрібно відповідати певним критеріям.

До слова, Польща пообіцяла Україні допомогти в репатріації чоловіків, які підлягають призову. Окрім етичних міркувань, цей крок може мати ще й значний негативний вплив на польську економіку. Про це пише Forbes. Якщо тисячі громадян України, які проживають у Польщі, будуть змушені залишити роботу й піти в армію, це суттєво вдарить по економіці країни, зазначає видання. Крім того, зростають побоювання, що значна кількість українців намагатиметься залишити Польщу, щоб уникнути військової служби.

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Теги: депутат закон фінансування навчання самоврядування харчування страхування Місяць

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