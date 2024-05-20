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Кабмін дозволив співробітникам ТЦК виписувати повістки цілодобово

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін дозволив співробітникам ТЦК виписувати повістки цілодобово
Представники ТЦК можуть вручати повістки в межах адмінтериторії, на яку поширюється його повноваження
фото з відкритих джерел

Відтепер військкоми мають право вручати військовозобов’язаним повістки цілодобово

Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

  • співробітники ТЦК – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;
  • співробітники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);
  • представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;
  • представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);
  • представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на всій території України.

Нагадаємо, згідно із мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

До слова, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою.

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Теги: Кабмін мобілізація повістка ТЦК

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