Кабмін дозволив співробітникам ТЦК виписувати повістки цілодобово

Представники ТЦК можуть вручати повістки в межах адмінтериторії, на яку поширюється його повноваження

Відтепер військкоми мають право вручати військовозобов’язаним повістки цілодобово

Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів.

Згідно з документом, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блокпостах), пунктах пропуску через державний кордон України.

Повістки мають право вручати:

співробітники ТЦК – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

співробітники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) – в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад – в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій – на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) – на всій території України.

Нагадаємо, згідно із мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

До слова, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою.