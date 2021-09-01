  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    АТБ та Coca-Cola помирились

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для магазинів АТБ Coca-Cola тепер виробляє унікально фасовані напої у&nbsp;пляшках місткістю 2,25 л. - АТБ та Coca-Cola помирились
    Для магазинів АТБ Coca-Cola тепер виробляє унікально фасовані напої у пляшках місткістю 2,25 л.
    Фото з відкритих джерел

    Продукція компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» зникла з полиць мережі супермаркетів АТБ у лютому цього року

    Торгова мережа продовольчих магазинів АТБ відновила співпрацю з компанією Coca-Cola. Про це повідомляє видання dev.ua.

    У пресслужбі АТБ розповіли виданню, що наразі співпраця між Coca-Cola і мережею відновлена. Причому для магазинів АТБ Coca-Cola виробляє унікально фасовані напої у пляшках місткістю 2,25 л.

    «Це унікальна опція тільки для нашої мережі», – повідомили у пресслужбі АТБ.

    Наразі напої обох виробників – і дніпровського, що робить private labels для АТБ, і виробництва Coca-Cola продаються у мережі, повідомили в компанії.

    Зазначимо, у лютому 2021 року продукція компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» зникла з полиць мережі супермаркетів АТБ. Йшлося про такі напої як Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite і енергетики Burn.

    У компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» розповідали, що відсутність продукції компанії на полицях АТБ це виключно рішення керівництва торгової точки.

    Натомість один топменеджерів АТБ неофіційно повідомив ЗМІ, що мережа розраховує на повернення продукції «Кока-Кола» на прилавки своїх супермаркетів.

    Раніше повідомлялося, що Coca-Cola змінить смак.

    До слова, Pepsi виходить на ринок алкоголю (фото).

    Теги: торгівля Україна магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    АТБ та Coca-Cola помирились