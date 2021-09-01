АТБ та Coca-Cola помирились

Для магазинів АТБ Coca-Cola тепер виробляє унікально фасовані напої у пляшках місткістю 2,25 л.

Продукція компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» зникла з полиць мережі супермаркетів АТБ у лютому цього року

Торгова мережа продовольчих магазинів АТБ відновила співпрацю з компанією Coca-Cola. Про це повідомляє видання dev.ua.

У пресслужбі АТБ розповіли виданню, що наразі співпраця між Coca-Cola і мережею відновлена. Причому для магазинів АТБ Coca-Cola виробляє унікально фасовані напої у пляшках місткістю 2,25 л.

«Це унікальна опція тільки для нашої мережі», – повідомили у пресслужбі АТБ.

Наразі напої обох виробників – і дніпровського, що робить private labels для АТБ, і виробництва Coca-Cola продаються у мережі, повідомили в компанії.

Зазначимо, у лютому 2021 року продукція компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» зникла з полиць мережі супермаркетів АТБ. Йшлося про такі напої як Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite і енергетики Burn.

У компанії «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» розповідали, що відсутність продукції компанії на полицях АТБ це виключно рішення керівництва торгової точки.

Натомість один топменеджерів АТБ неофіційно повідомив ЗМІ, що мережа розраховує на повернення продукції «Кока-Кола» на прилавки своїх супермаркетів.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola змінить смак.

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