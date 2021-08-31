  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    США та Україна обговорили посилення торгівлі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Торговельний представник США провела зустріч з міністром економіки України - США та Україна обговорили посилення торгівлі
    Торговельний представник США провела зустріч з міністром економіки України
    Фото: Білий дім

    Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні

    Торговельний представник США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали посилення економічних та торговельних відносин між країнами. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні.

    «Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду та створять середовище, що дозволить торгівлі процвітати», – заявила Тай під час зустрічі.

    Серед інших питань, сторони обговорили:

    • перспективу збільшення інвестицій між країнами,
    • регуляторні питання,
    • цифрову торгівлю,
    • проблеми інтелектуальної власності.

    Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.

    Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

    Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

    Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

    Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

    Читайте також:
    Теги: США економіка торгівля Мінекономіки Україна Олексій Любченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США та Україна обговорили посилення торгівлі