США та Україна обговорили посилення торгівлі

Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні

Торговельний представник США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали посилення економічних та торговельних відносин між країнами. Про це повідомляє «Голос Америки».

Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні.

«Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду та створять середовище, що дозволить торгівлі процвітати», – заявила Тай під час зустрічі.

Серед інших питань, сторони обговорили:

перспективу збільшення інвестицій між країнами,

регуляторні питання,

цифрову торгівлю,

проблеми інтелектуальної власності.

Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.

Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

Як відомо, 30 серпня українська делегація на чолі із Зеленським вилетіла до США.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.