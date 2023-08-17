У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв

У Києві не лише збільшили кількість комплексів автофіксації порушення правил дорожнього руху, а й планують звести новий центр, який займатиметься порушниками

Департамент патрульної поліції 15 серпня оголосив тендер на будівництво центру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на вулиці Федора Ернста, 3 у Солом’янському районі Києва. Очікувана вартість закупівлі – 144,6 млн грн, повідомляє «Главком» з посилання на ProZorro.

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Патрульні планують звести нову п’ятиповерхову будівлю на місці інших приміщень, які перед цим буде демонтовано. У кошторис будівництва заклали витрати на облаштування систем вентиляції і кондиціювання; установки вікон, дверей; прокладання мереж опалення, водопостачання і водовідведення; монтаж бездротової мережі Wi-Fi, системи оповіщення про пожежу та ліфтів тощо.

Також у патрульному Центрі зведуть їдальню для персоналу, яку повністю укомплектують, зокрема, двома електричними плитами, холодильними шафами, універсальною овочерізною машиною. Окремо «нафарширують» обладнанням обідній зал – бойлером для гарячих напоїв і кавоваркою.

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Крім цього, біля збудованої будівлі буде встановлено лавки, парковку для велосипедів, флагшток та посіяно газон.

Зведення об’єкта планується завершити до 24 грудня 2025 року. Сам же аукціон з визначення переможця тендера відбудеться 4 вересня цього року.

Варто наголосити: глава Нацполіції Іван Вигівський в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що всі камери фіксації швидкісного режиму планують поєднати в єдину інтеграційну систему відеонагляду в державі. За словами правоохоронця, це неохідно, аби не допустити дестабілізації ситуації та підвищення рівня злочинності після завершення війни.

Ймовірно, центр автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху візьметься за водіїв, які перевищують дозволену швидкість руху. У місті Києві рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год. Під час проведення вимірювання ураховується максимальна похибка приладів контролю, які наразі функціонують у місті, що становить ±2 км/год. Отже, у разі фіксації комплексом автоматичної фіксації швидкості руху транспортного засобу понад 72 км/год (50+20+2), тобто якщо показник швидкості руху транспортного засобу дорівнює 73 км/год та більше, накладатиметься стягнення у вигляді штрафу.

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Відповідно до рішення КМДА з 1 квітня до 1 листопада на відповідних автодорогах міста Києва (наприклад Проспект Бажана в сторону міста Бориспіль) –дозволено рух транспортних засобів зі швидкістю 80 км/год. Отже, у разі фіксації комплексом автоматичної фіксації швидкості руху транспортного засобу понад 102 км/год (80+20+2), тобто якщо показник швидкості руху транспортного засобу дорівнює 103 км/год та більше, накладатиметься стягнення у вигляді штрафу.

З п'ятниці, 11 серпня, на Київщині запрацювали ще 12 комплексів комплексів автофіксації порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року Київська міська рада передала Департаменту патрульної поліції земельну ділянку площею 2,34 га в постійне користування для експлуатації та обслуговування відомчих будівель та споруд. Вона розташована на вулиці Федора Ернста, 3, де власне, й має початися будівництво Центру.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на витрати коштів під час війни місцевою владою. Він вважає, що ремонт бруківки та фонтанів недоречні під час війни – спочатку потрібна перемога над ворогом.