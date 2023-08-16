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Колишній високопосадовець ФБР зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха

Діана Гасюк
glavcom.ua
Колишній високопосадовець ФБР зізнався у роботі на підсанкційного російського олігарха
Чарльз Макгонігал, колишній спеціальний агент, відповідальний за відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку
фото: NBC

Під час засідання суду Чарльз Макгонігал визнав, що передавав інформацію про конкурента на користь російського олігарха за гроші

Колишній помічник спецагента з контррозвідки в офісі ФБР у Нью-Йорку, Чарльз Макгонігал  у вівторок визнав себе винним у роботі на підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаску. Про це повідомляє NBC.

Під час засідання суду Макгонігал визнав, що передавав інформацію про конкурента на користь Дерипаски за гроші. Він приймав плату в сумі 17500 доларів, яка була виведена з «Газпром банку» в Росії, перерахована на банківський рахунок компанії на Кіпрі і потім переведена на особистий рахунок Макгонігала в Нью-Джерсі.

Вирок у справі Макгонігала повинен бути винесений 14 грудня. Сам колишній агент виразив «глибоке розкаяння» і взяв на себе «повну відповідальність за свої дії», наголошуючи, що ніколи не мав наміру завдавати шкоду США, ФБР або своїй родині.

Раніше повідомлялося, що у Нью-Йорку правоохоронці затримали колишнього високопосадовця ФБР за його зв'язки з російським олігархом Олегом Дерипаскою. 

Чарльз Макгонігал, який був спеціальним агентом, відповідальним за контррозвідку в польовому офісі ФБР у Нью-Йорку, перебуває під арештом через його зв’язки з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції Сполучених Штатів і минулого року був звинувачений у їх порушенні.

Макгонігал вийшов у відставку з ФБР у 2018 році. Він був затриманий в суботу вдень після прибуття в аеропорт Кеннеді після подорожі до Шрі-Ланки, повідомили джерела.

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Теги: Газпром санкції гроші аеропорт

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