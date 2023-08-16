Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times

Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Російський диктатор Володимир Путін скликає нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля. Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.

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Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.

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У Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув $100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.