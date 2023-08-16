Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Курс долара в Росії злетів вище 100 рублів
фото з відкритих джерел

Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

 

Російський диктатор Володимир Путін скликає нараду, присвячену обговоренню посилення валютного контролю, після того, як різке підвищення облікової ставки центробанком РФ не змогло зупинити падіння рубля. Про це пише Financial Times із посиланням на два поінформованих джерела.

Очікується, що на нараді Путін вислухає пропозиції Міністерства фінансів про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки для експортерів.

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Росія може частково відновити контроль над рухом капіталу, щоб зупинити обвал курсу рубля. У тому числі обговорюється обов'язковий продаж валютної виручки.

У Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув $100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.

Теги: росія путін гроші диктатор росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія неодмінно розпадеться на дрібніші держави
Хто має контролювати процес розпаду Росії
14 серпня, 09:17
НАЗК внесло одного з найбільших портових операторів DP World у перелік міжнародних спонсорів війни
Один з найбільших портових операторів потрапив у перелік міжнародних спонсорів війни
18 липня, 04:54
Окупанти вивозять зерно із порту тимчасово захопленого Скадовська
Окупанти активізували вивезення до РФ награбованого українського зерна
19 липня, 07:30
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
23 липня, 09:45
У Білому домі вважають, що готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї
Навіщо Шойгу їздив в КНДР? Білий дім вказав на проблеми Кремля
28 липня, 15:05
Російський гуморист Винокур смішно похвалив здоров'я Володимира Путіна
«Ще здатен спускатися трапом літака»: гуморист хотів похвалити Путіна, але осоромився
2 серпня, 16:06
Російський диктатор Володимир Путін
Путін уже не здатний захистити росіян від війни – розвідка Британії
31 липня, 09:40
Окупанти планують вивозити відходи з Росії на територію України
РФ планує перетворити окуповані території на звалища російського сміття
8 серпня, 06:59
Ворожі ракети влучили у верхні поверхи будинків
Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих зросла
8 серпня, 07:31

Економіка

Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль
Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль
США шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна
США шукають альтернативні шляхи експорту українського зерна
Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів
Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів
Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій
Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
18K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9122
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
7779
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7290
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
6385
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту