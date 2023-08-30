Тільки для дорослих: турецька авіакомпанія здивувала пасажирів новим сервісом

Місця для пасажирів без дітей з'являться у літаках авіакомпанії Corendon Airlines





Європейська авіакомпанія Corendon Dutch Airlines тестуватиме ідею зон тільки для дорослих на рейсах з Амстердама до країн Карибського басейну. Про це пише видання Independent.

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Наразі авіакомпанія Corendon Airlines тестує переваги спеціальних місць. У «зоні тільки для дорослих» у передній частині літака Airbus A350-900 буде 102 місця, зокрема дев'ять із додатковим простором для ніг.

У цю частину літакка не зможуть потрапити пасажири молодші 16 років. Від решти салону вона буде відокремлені спеціальною загородкою та шторами, які, за словами предствників авіакомпанії, створять «екрановане середовище, що сприятиме спокійному та розслабленому польоту».

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У компанії заявили, що ця новація також позитивно вплине на батьків і маленьких дітей. Цей захід дасть батькам душевний спокій, що їх дитина, що плаче, або галасливий малюк не турбуватиме тих, хто відчуває особливу відразу до польотів разом з дітьми.

Однак за комфорт без без дітей доведеться заплатити більше. Резервування місця в зоні без дітей коштуватиме $45 за один рейс, а за місця з додатковим простором – до $100.

«На борту наших рейсів ми завжди прагнемо реагувати на потреби наших клієнтів. Ми також є першою голландською авіакомпанією, яка запровадила зону «Тільки для дорослих», тому що ми намагаємося залучити мандрівників, які шукають додаткового спокою під час польоту», – сказав голова та засновник Corendon Атілай Услу.

Corendon Dutch Airlines, дочірня компанія турецької Corendon Airlines, почне тестувати цей підхід на рейсах між Амстердамом і карибським островом Кюрасао з 3 листопада.

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Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів небо над Україною закрите для цивільної авіації. Виїхати до території нашої країни можна лише наземним транспортом, проте вже незабаром можливе відновлення авіаперевезень, пише «Громадське».

Гендиректор авіакомпанії SkyUp Дмитро Сєроухов наголосив, що для відновлення польотів у небі над Україною є лише дві умови. За його словами, насамперед має бути ухвалене рішення про відкриття неба. Крім цього, у SkyUp чекають, коли страхові компанії почнуть оформлювати страхування, необхідне для перельотів у нашій країні.