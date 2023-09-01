НБУ нагадав про завершення обміну старих банкнот та монет

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року

Гривневі банкноти та дрібні монети зразків до 2003 року можна обміняти до 30 вересня включно. Після цієї дати вони остаточно вилучаються з готівкового обігу. Про це Національний банк нагадав 1 вересня.

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«Друзі, залишився місяць, щоб обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 коп. та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

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НБУ наголосив, що обміняти такі монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 коп. (для розмінних монет), можна без стягнення плати за проведення обміну.

Для обміну монет та банкнот можна звернутися у відділення НБУ:

у Києві – Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі – вул. Воскресенська, 13;

у Львові – вул. Коперника, 4;

в Одесі – вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові – Театральна пл., 1;

у Хмельницькому – вул. Володимирська, 91.

Також обмін проводять Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Нагадаємо, монети 1, 2 та 5 коп. перестали бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року.

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Із 1 жовтня 2020 року НБУ почав вилучати з обігу монети номіналом 25 коп. та процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 грн зразків до 2003 року всіх років випуску.

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