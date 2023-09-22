Зростання залізничних тарифів? Федерація роботодавців транспорту оцінила ініціативу «Укрзалізниці»

Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70%

Ініціатива «Укрзалізниці» підвищити на 20% тарифи на залізничні перевезення зараз виглядає вкрай дивною – адже недавно їх підвищили на 70%, і відтоді справи в промисловості та в аграріїв кращими не стали. Тому чергове підвищення завдасть значного удару по українській економіці. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

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«У нинішній ситуації підвищення тарифів виглядає справді дивним, і посилання на ефект війни не завжди доречні. Ми мали підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з липня минулого року на 70%. Це було дуже велике підвищення, і відтоді економічна ситуація не змінилася. Тому в цій ситуації наміри підвищення тарифів Укрзалізниці виглядають дещо дивними», – зауважив Гусак.

Він пояснив: з часу останнього великого підвищення тарифів стан «Укрзалізниці» суттєво не погіршився. Водночас, через війну стан української економіки не покращився – більшість підприємств працюють на знижених об'ємах через блокаду портів та значне подорожчання логістики. Подальше підвищення тарифів може призвести до зупинки цих підприємств, а саме вони сплачують податки та, по суті, фінансують сектор оборони України.

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«У зв’язку з нинішньою блокадою українських портів, питома вага експорту української залізниці збільшиться. Відповідно, зросте і питома вага залізничних тарифів у собівартості української продукції. Чергове підвищення може завдати чергового удару по українській економіці та безпеці нашої країни. Зараз немає підстав для підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення», – резюмував Гусак.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції.