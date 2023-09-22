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Зростання залізничних тарифів? Федерація роботодавців транспорту оцінила ініціативу «Укрзалізниці»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зростання залізничних тарифів? Федерація роботодавців транспорту оцінила ініціативу «Укрзалізниці»
Федерація роботодавців: «У нинішній ситуації підвищення тарифів виглядає справді дивним, і посилання на ефект війни не завжди доречні
фото: glavcom.ua

Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70%

Ініціатива «Укрзалізниці» підвищити на 20% тарифи на залізничні перевезення зараз виглядає вкрай дивною – адже недавно їх підвищили на 70%, і відтоді справи в промисловості та в аграріїв кращими не стали. Тому чергове підвищення завдасть значного удару по українській економіці. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак.

«У нинішній ситуації підвищення тарифів виглядає справді дивним, і посилання на ефект війни не завжди доречні. Ми мали підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з липня минулого року на 70%. Це було дуже велике підвищення, і відтоді економічна ситуація не змінилася. Тому в цій ситуації наміри підвищення тарифів Укрзалізниці виглядають дещо дивними», – зауважив Гусак.

Він пояснив: з часу останнього великого підвищення тарифів стан «Укрзалізниці» суттєво не погіршився. Водночас, через війну стан української економіки не покращився – більшість підприємств працюють на знижених об'ємах через блокаду портів та значне подорожчання логістики. Подальше підвищення тарифів може призвести до зупинки цих підприємств, а саме вони сплачують податки та, по суті, фінансують сектор оборони України.

«У зв’язку з нинішньою блокадою українських портів, питома вага експорту української залізниці збільшиться. Відповідно, зросте і питома вага залізничних тарифів у собівартості української продукції. Чергове підвищення може завдати чергового удару по українській економіці та безпеці нашої країни. Зараз немає підстав для підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення», – резюмував Гусак.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції.

Теги: тарифи податки Укрзалізниця перевезення

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