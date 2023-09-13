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Росія втратила головного партнера по «сірих» перевезеннях нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія втратила головного партнера по «сірих» перевезеннях нафти
Компанія Fractal Shipping відмовилась перевозити нафту росіян
фото з відкритих джерел

Генеральний директор Fractal Shipping:  «Вікно для російської нафти зачинилося»

Норвезько-швейцарська компанія  Fractal Shipping заявила, що більше не буде працювати із країною-агресором та надавати танкери для перевезення російської нафти та нафтопродуктів. Про це пише S&P Global Commodity Insights.

Fractal Shipping стала торік одним із трьох провідних гравців сірого танкерного флоту Путіна. Також як і Radiating World Shipping Services та Gatik Ship Management, компанія з'явилася в 2022 році і в її розпорядженні опинилися десятки суден, які перевозили російську нафту та нафтопродукти. Тепер у норвезько-швейцарській компанії кажуть, що їм із російською нафтою не по дорозі. З одного боку, ціна сировини перевищує стелю цін «Великої сімки». З іншого, обсягів для перевезення поменшало, як і ставок фрахту.

«Fractal Shipping, яка з грудня 2022 року перевезла 88 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів, половина з яких російського походження, розглядає можливість розширення свого флоту з 28 суден, включивши до нього судна віком менше 10 років. Fractal Shipping прагне тепер більш традиційного бізнесу в Індії, Туреччині та Перській затоці, коли вікно для російської нафти зачинилося», – про це повідомляє S&P Global Commodity Insights з посиланням на генерального директора Fractal Shipping Матьє Філіпа.

«Можливості є скрізь, коли у вас є флот, який технічно задовольняє партнерів», – сказав Філіп. «Індія має вантажі, що повертаються до Середземного моря, що є хорошим бізнесом для нас, Перська Затока завжди мала багато вантажів. Ми просто повертаємося до більш традиційної торгівлі», – додав він. 

Нагадаємо, поки країни Європи запроваджують нові санкції проти країни-агресора, вона продовжує бути активним гравцем і, навіть, покупцем нафтоналивного флоту. Про це пише видання Lloyd's List. Підприємці ведуть справи так, як це диктує вигода, а не правила демократичної моралі чи норми санкцій.

Як повідомляє найстаріший судноплавний журнал у світі Lloyd's List, норвезький мільярдер Джон Фередріксен продав новий танкер невідомим покупцям, і судно відразу пішло на завантаження до російського порту для доставки сировини до Азії. Це з вищеописаними негативними тенденціями над ринком як нафти, і її транспортування, простоєм флоту і спробою покрити збитки. Lloyd's List оцінював, що в серпні лише третина танкерів, що завантажуються в російських портах Чорного та Балтійського морів, мали західне страхове покриття і, відповідно, дотримувалась стелі ціни.

Як пише журнал, операція дозволила поповнити російський тіньовий флот сучасним західним танкером. Йдеться про судно класу «Афрамакс» з назвою Bay Grammy, яке ходить під ліберійським прапором.

Читайте також: Росія тишком-нишком вивозить великі обсяги нафти
Теги: перевезення Затока Індія нафтопродукти

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