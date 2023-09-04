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Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки коштує один день війни? Резніков назвав суму
Резніков підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки
фото: Генштаб

Міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що «потрапило на війну»

Один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Укрінформу».

«День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі – військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, Президента, що все роблять волонтери. Це не так», – зазначив Резніков.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.

«Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати й платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців», – додав міністр оборони.

Триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав ракетний та 78 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: міністр податки бюджет армія війна держава Олексій Резніков

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