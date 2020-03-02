Зеленський хоче повернути до влади старі кадри?

Переформатування уряду дарує українцям нові сюрпризи

Мовою оригіналу

По информации СМИ на Министерство финансов хотят поставить Игоря Уманского. Которого связывают с Кононенко - верным соратником Порошенко. Да уж - переформатирование правительства дарит нам все новые сюрпризы. Которые даже комментировать трудно. Потому что я уже просто перестал понимать логику Зеленского и его команды. Ведь это тот самый Уманский, который, считай, подарил Фирташу 90 млн из банка «Надра». Который с чиновничьей зарплатой умудрился купить несколько земельных участков, три квартиры, элитный мерседес (все записано на жену и дочерей, конечно). Который был «слугой всех господ» - от Кучмы до Порошенко.

Мало того - Уманский успел засветиться еще и в отмывании денег с помощью американской фирмы. Фигура президента меняется, а на манеже все те же. Кононенко молодец, конечно, при любой власти сохраняет влияние, но ведь обещали совсем другое. Я, простите, не верю, что эти кадры возвращают во власть, чтобы вытягивать экономику Украины. Дело исключительно в решении своих вопросов. Тем паче по Минфину.

Парадокс - Зеленский обвинял Порошенко и его соратников во всех грехах, в коррупции и разворовывании бюджета, а теперь возвращает эти кадры во власть. Зачем? Где новые лица? И если президент возвращает бывших, то тогда логичным будет извиниться за предвыборные обвинения. Мол, разобрались, при власти были светлые и честные люди, сажать никого не будем, всех вернем к рычагам управления. Давайте, Владимир Александрович, ждем видосик.